В Лангепасе заметили новые следы медведей: это могут быть медведица с медвежатами

В Лангепасе замечены новые следы медведей - местные жители заместили на городском пляже несколько следов медведей. Они предполагают, что в город пришла медведица с медвежатами, сообщает "Муксун".

"Родители будьте разумны и объясните своим детям, что гулять в этом районе категорически опасно", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее город встревожил медведь, который бродит по улицам. Зверя видели на территории храма, больницы. В лес он уходить не спешит. "Вестник Сургутского района" сообщает, что животное могут убить, если оно отправится в лес.

Границы города патрулирует охотник, который ждет, когда медведь покинет Лангепас. Если человек заметит, что зверь вышел из городской черты, он применит оружие.

Нахождение медведя в границах населенного пункта – зона ответственности администрации и полиции. Если медведь выйдет за пределы города на общедоступные или закрепленные охотничьи угодья, охотник должен будет изъять дикое животное из естественной среды обитания. Все разрешительные документы на отстрел выписаны, сообщил "Вестнику" заместитель департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Александр Комиссаров.