Масштабное обновление детсадов в Челябинской области продолжается

В Челябинской области региональные власти продолжают модернизацию системы образования, в том числе, и дошкольных учреждений.

«Не меньшее внимание уделяем строительству и ремонту детских садов. За последние несколько лет в Челябинской области построили 61 новый детский сад. Еще 116 капитально отремонтировали. Планы мы с вами формировали вместе: и в новых жилых районах городов, где на этапе проектирования «забывали» про социалку, и в малых населенных пунктах», - отметил губернатор Алексей Текслер.

В этом году в планах завершить строительство 6 новых детских садов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах. Еще 19 детских садов по всей области будут капитально отремонтированы.

Например, в Аргаяше здание, куда недавно переехал детсад № 1 из аварийного помещения 1941 года постройки, было возведено в бурно развивающемся Северном микрорайоне.

Сегодня этот садик посещают более 200 воспитанников. Для села, отметил глава Аргаяшского района Игорь Ишимов, это стало знаковым событием: «У нас в районе почти 40 лет не строились подобные объекты. Последний введенный в эксплуатацию детский сад был построен еще в 1986 году. Поэтому, конечно, открытие нового современного детского сада стало знаковым для нас мероприятием. Строительство современного дошкольного учреждения – это очередной шаг в социально-экономическом развитии нашего района, а значит, и в улучшении жизни земляков».

Внимание властей Челябинской области к комплексному обновлению всей материально-технической базы образовательных учреждений отмечают и общественники региона.

«Власти Челябинской области заинтересованы и работают, создавая условия для формирования квалифицированных и востребованных на рынке труда специалиство. Условия – это и строительство школ, которых только за последние 5 лет в области построено 15 и 67 основательно отремонтировано», - подчеркивает глава Общественной палаты Южного Урала Евгений Савченко.

Стоит отметить, что губернатор ставит задачи не только по обновлению самих зданий школ и детсадов, но и по оснащению образовательных учреждений самым новым оборудованием.

«Оснастим современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья», - сообщил Алексей Текслер о планах на 2024 год.

Также глава Челябинской области сообщил, что уже формируются планы и на следующие годы. Там также и новые объекты, и ремонты уже существующих.

«Сделаю акцент на двух моментах. Детские сады, как и школы в строящихся микрорайонах, должны предусматриваться по умолчанию. И качественные дошкольные учреждения с современными возможностями для детей должны быть не только в городах, но и во всех муниципалитетах региона», - уточнил Алексей Текслер.