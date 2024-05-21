Ректор РГГУ счел, что произведения Ильина не могут быть расценены как поддержка нацистских правительств

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов ответил на запрос депутата Госдумы Дениса Парфёнова, касающийся появления в вузе центра имени Ивана Ильина. Цитаты из него вместе с комментариями студентов, выступивших против появления такой структуры, публикует telegram-канал "РГГУ против школы Ильина".

"Обращений от студентов по вопросам создания, функционирования либо переименования Центра в ректорат РГГУ не поступало", — говорится в ответе ректора. По его словам, присвоение центру "имени выдающегося русского мыслителя, философа и ученого-правоведа Ивана Ильина" направлено на "воплощение в жизнь конституционных принципов преемственности поколений, защиты исторической правды и патриотизма".

Студенты на это отвечают так: видимо, все выступления, дебаты и интервью с участием студентов и встречи активистов с ректоратом "прошли мимо уважаемого Александра Борисовича".

"Задачи духовно-нравственного возрождения России, создания подлинно суверенной государственности, образования, науки и культуры с опорой на традиционные ценности, по нашему убеждению, должны осмысливаться и решаться на основе в том числе трудов и наследия Ильина", — продолжает реактор.

Студенты оценили позицию так: "мы считаем, что никакое духовно-нравственное возрождение России не может осмысливаться на деструктивных идеях фашистских философов". Но сам ректор отрицает симпатии Ильина к фашистским правительствам.

"Приведенные Вами факты и цитаты из произведений Ильина периода эмиграции 20-х – 40-х годов ХX века, безусловно, должны являться предметом изучения и научных дискуссий, однако при их оценке необходимо учитывать как конкретно-исторические условия данной эпохи, так и цель проводимых им теоретических исследований, — говорится в ответе ректора. — Высшей ценностью для Ильина являлось процветание Отечества, а его философские труды были посвящены поиску и обоснованию уникального пути исторического развития и духовно-нравственного фундамента России. Анализ современных ему политических режимов Европы осуществлялся им с критических позиций с целью выработки самобытных основ российской государственности, опирающихся на традиционные ценности, народное единство, исключающее любые формы национальной вражды и ненависти".

Также Безбородов считает, что "никакие действия и произведения Ильина не могут быть расценены как поддержка нацистских правительств, пропаганда их деятельности либо оправдание совершаемых ими преступлений". Безбородов напоминает, что "компетентными органами России каких-либо решений, запрещающих или ограничивающих изучение в образовательных организациях высшего образования произведений Ивана Ильина, не принималось".

Противники появления центра имени Ильина парируют и говорят, что не против изучения каких бы то ни было трудов. "Поскольку Иван Ильин – личность, мягко говоря, спорная, учёный совет мог бы задуматься о возможном неприятии общественностью его решения. И ведь прецедент уже был год назад, когда администрация постаралась скрыть новость о создании нового подразделения", — говорят студенты.

Молодые люди полагают, что однобокая трактовка — попытка закрыть глаза на историю любви философа к фашистам и солидарности с нацистами, с целью выдать его за образцового патриота. "Двумя пунктами выше вы можете ещё раз оценить этот образцовый патриотизм", — говорят студенты, уточняя, что "администрация, к сожалению, не способна на нормальный диалог".

Ранее стало известно, что в РГГУ появится подразделение, которое возглавит Александр Дугин, а сама эта школа получила имя, мягко говоря, неоднозначного историка-философа Ивана Ильина. Факту появления Высшей политической школы воспротивились некоторые студенты и преподаватели РГГУ, они стали собирать подписи под петицией против открытия школы. Противники открытия школы указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.