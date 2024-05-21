В центре Урюпинска образовался провал

В Урюпинске в центре города на перекрестке образовался гигантский провал грунта, в который чуть не угодила "Ока".

Яма диаметром в несколько метров (и глубиной столько же) появилась прямо в дорожном полотне. Городская администрация сообщила, что провалилась канализация.

"По информации МУП "Водоканал" в связи с провалом на самотечном канализационном коллекторе Ду=500 мм на пересечении пер. Попова и ул. 50 лет Победы будет ограничено движение транспортных средств. Прием стоков от населения и предприятий города производится бесперебойно‼ В настоящее время ведутся ремонтные работы", - говорится в объявлении в соцсетях мэрии 36-тысячного города.

В сети тем временеп появились кадры, на которых в яму чуть не падает "Ока": водитель автомобиля в последний момент успевает затормозить, в итоге над провалом повисает только переднее левое колесо.