Инцидент с техником в аэропорту Екатеринбурга привел к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с техником, на которого в аэропорту Екатеринбурга наехал самолет.

Все произошло 19 мая в Кольцово, когда самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовился к рейсу в Бишкек. При начале движения на предварительный старт он совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна.

Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу с переломами. Сообщалось, что ему могут ампутировать ногу.

Как сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в связи с травмированием работника аэропорта Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сейчас в СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По делу допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.