21 Мая 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ГК "КОРТРОС" стала лидером по вводу жилья на Среднем Урале в 2023 году

Группа компаний "КОРТРОС" обошла всех застройщиков и заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году.

Награждение прошло сегодня на Конференции Уральского федерального округа "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы". Как отметил вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий, застройщик стал лидером с показателем 142 189 кв.м жилья в прошлом году.

Помимо этого, ГК "КОРТРОС" вручили диплом за решение, повышающее потребительскую привлекательность ЖК "Академический".

Награждение ГК "Кортрос" на Конференции Уральского федерального округа "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы"(2024)|Фото: Накануне.RU

Академический район — это крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, реализуемый ГК "КОРТРОС". Район рассчитан на 325 тысяч человек, до 2026 года планируется построить 13 млн м² недвижимости, из них — 9 млн м² — жилые помещения, 4,2 млн м² — нежилой недвижимости.

"Эти два диплома — заслуженная награда нашей команды. Один из дипломов — это традиционно уже для нас первое место по вводу жилья в Свердловской области. Эти показатели говорят о том, что наш Академический район востребован, поскольку это прямая связь между количеством вводимого жилья и успешностью проекта. А второй диплом мы получили за энергоэффективные решения, которые повышают привлекательность жилья, за решения, связанные с цифровизацией и с планировочными конструкциями в самих квартирах и на придомовой территории. Вся наша команда нацелена на то, чтобы все больше и лучше строить", — отметил гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Теги: Кортрос, Академический


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