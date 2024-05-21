21 Мая 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Современные грузовые беспилотники с принципиально новыми для отрасли характеристиками создают в Новосибирской области

Универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» разработано инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Беспилотный летательный аппарат предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга и способен поднимать грузы до 100 килограммов, дальность полета до 1200 км, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Презентация БПЛА прошла на площадке НГТУ НЭТИ 21 мая. В мероприятии принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он отметил, что НГТУ НЭТИ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе, совмещающей в себе фундаментальные исследования и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Особенно приятно, что вуз самостоятельно создает модели БПЛА с принципиально новыми для отрасли характеристиками. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим эту машину в воздухе. И она покажет себя на все 100%», - подчеркнул он.

(2024)|Фото: nso.ru

Как отметила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, в регионе создается Научно-производственный центр БАС – реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Новосибирской области отводится роль одного из российских центров компетенций. «Регион будет использовать свой потенциал в конструировании средних и тяжелых БПЛА, испытании, сертификации, создании приборов и мониторинге за полетами. Проект по созданию Научно-производственного центра БАС одобрен на заседании Правительства Новосибирской области: по распоряжению Губернатора Андрея Травникова в регионе создаётся единый оператор, сотрудники которого займутся координирующей деятельностью, обеспечивающей взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования, а также управлением проектами в области беспилотия в регионе. В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона. Среди них – Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина. В НГТУ НЭТИ при поддержке Правительства региона планируется сформировать Передовую инженерную школу, которая будет готовить элитные кадры для авиастроительной отрасли. Для этого у вуза есть необходимые лаборатории, дизайн-центр и образовательные программы», – отметила она.

У разработанного беспилотника волнистый профиль крыла – это конструкционное свойство повышает безопасность эксплуатации воздушного судна и улучшает его взлетно-посадочные характеристики. Инновационная форма крыла потребовала новых технологических решений – их суть в том, что по аналогии с птицами летательный аппарат имеет жесткий силовой каркас, изготовленный из алюминиевых сплавов, который окружает менее прочная, но более податливая обшивка из пластика. По оценкам специалистов, конструкция крыла и фюзеляжа предусматривает возможность монтажа различных систем распрыскивания или сева. Мощный генератор обеспечивает автономную энергетику работы всех систем. Основное преимущество воздушного судна – высокая энергоэффективность.

(2024)|Фото: nso.ru

В проекте по созданию нового грузового беспилотника были задействованы разработчики нескольких факультетов НГТУ НЭТИ. Всех специалистов удалось объединить в рамках программы «Приоритет 2030». В конструкции крыла применены патентованные решения Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: нацпроект, грузовые беспилотники, наука, приоритет 2030, грузы


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