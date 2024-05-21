У высокопоставленного свердловского полицейского проходят обыски

В Екатеринбурге проходят обыски у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрея Дьякова и начальника свердловского управления ФНС Сергея Логинова.

Как сообщает ТАСС, Дьяков и Логинов задержаны в рамках уголовного дела.

"Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, по какой именно статье возбуждено дело.

По словам представителя правоохранительных органов, по местам службы и жительства задержанных проходят обыски.

По некоторым данным, интерес силовиков к главному борцу с коррупцией в Свердловской области может быть связан с прошедшими в марте обысками в "Клевер Парке" и последующим задержанием бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Анастасии Чернецкой.

На прошлой неделе суд оставил Чернецкую под стражей до 28 августа. Сообщалось, что она с двумя бизнесменами обвиняется в крупном мошенничестве.