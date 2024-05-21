21 Мая 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область представит широкий спектр возможностей сотрудничества на XI Форуме регионов России и Беларуси

XI Форум регионов России и Беларуси пройдёт с 27 по 28 июня Витебске. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по сотрудничеству Астраханской области и Республики Беларусь, которое провели губернатор Игорь Бабушкин и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович. Делегация соседнего государства прибыла в регион для актуализации совместной работы по ранее достигнутым договорённостям.

Гости возложили цветы к мемориалу в Братском саду. Сразу после состоялись рабочая встреча и заседание. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере торговли, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, а также гуманитарные проекты.

За 2023 год товарооборот между Астраханской областью и Республикой Беларусь увеличился на 25%. Почти на 10% вырос экспорт, более чем на 70% – импорт. Регион поставляет в Беларусь сельхозпродукцию и промышленные товары. Оттуда идут продукты питания и товары лёгкой промышленности, сельхоз‐ и коммунальная техника, лифты. За последние пять лет регион закупил более 500 белорусских тракторов. В 2022 году в Астраханской области открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. За последние семь лет в астраханских многоквартирных домах установлено свыше 300 могилёвских лифтов, закупки продолжатся.

«Мы заинтересованы в организации транзита белорусских грузов через нашу область по морскому маршруту коридора «Север – Юг». Необходимые условия для этого нами созданы», – отметил губернатор Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По мнению главы региона, важно наращивать грузопоток, тем более что инфраструктура позволяет это сделать. «Помимо портовых мощностей, мы готовы предложить вам нашу железнодорожную инфраструктуру. В нашем грузовом хабе созданы все условия для приёма и обработки молочной, мясной и рыбной продукции», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области отметил важность развития межрегиональных связей. В этом году делегация посещала Могилёвскую область. Речь шла о наращивании взаимной торговли, о возможности открытия офисов продаж и собственных производств в регионе, организации выставок-продаж белорусской продукции в Астрахани. В августе могилёвских партнёров ждут с ответным визитом. В июне астраханская делегация поедет в Витебск на Форум регионов России и Беларуси.

Губернатор Астраханской области позитивно оценил сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере образования, культуры, спорта. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Все эти проекты будут продолжены, сообщил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Республика Беларусь – стратегический партнер Астраханской области. Мы искренне заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества», – отметил глава региона.

Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович выразил готовность наращивать взаимодействие с Астраханской областью по актуальным направлениям. В их числе – сельское хозяйство, торговля, сфера образования, проекты строительства и благоустройства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: грузовой хаб, игорь бабушкин. сотрудничество с белорусскими предприятиями, грузооборот, мтк север-юг


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