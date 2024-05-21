Двум жителям Ставрополья вменили мошенничество на 50 миллионов

В Ставропольском крае началось расследование обстоятельств мошенничества, сумма ущерба от которого составила 50 млн руб. Преступление вменили двум жителям региона. Они задержаны.

Злоумышленники убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на реконструкцию трассы в Курском округе, что смогут привезти достаточно щебня. Однако, получив деньги, не стали тратить их по назначению.

Удалось похитить 50 млн руб. Расследование продолжается, сообщает управление МВД по Ставропольскому краю.