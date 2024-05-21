На Кубани подросток оштрафован за шутку о массовом расстреле

В Краснодарском крае 16-летний подросток оштрафован за рассказ о намерении "расстрелять весь техникум".

6 февраля подросток, заскучав на занятиях, взял телефон однокурсницы и набрал номер "112". Оператору молодой человек сообщил о том, что "расстреляет весь техникум". Потом он положил трубку и вернул телефон девушке.

На телефон незамедлительно перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, и на самом деле все в порядке, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб. Так шутка студента обернулась для него уголовным делом. На суде шутник признал вину. Его оштрафовали на 25 тыс. руб. Приговор вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.