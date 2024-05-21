В Екатеринбурге арестованы экс-милиционеры, которым вменяют тройное убийство

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Владислава Соболя и экс-сотрудника городского УВД Константина Котика.

Как пишет "Коммерсант", бывшим милиционерам вменяют убийство трех человек, в том числе двух женщин в Пионерском поселке Екатеринбурга в 2000 году. Соболь пробудет под стражей до 2 июня, Котик – до 17 июля. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух или более лиц".

По данным источников издания, всего в деле фигурируют пять человек. Обвинение также предъявлено бывшему коллеге Соболя и Котика – Олегу Гирфанову. По версии следствия, мотивом преступления стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке. В квартире в Асбестовском переулке тогда нашли застреленными мужчину, его мать и сожительницу.

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Владислав Соболь ранее уже был осужден на 15 лет колонии за организацию торговли героином. Задержали его в 2004 году с 45 граммами героина. Сообщалось, что бывший борец с наркобизнесом Соболь сам создал банду из офицеров милиции, в которую кроме него входили оперуполномоченный Кировского ГОМа Семенюк, сотрудник городского УВД Котик, а также капитан милиции Гирфанов.