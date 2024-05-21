Птицы изменили пути перелетов из-за военных действий на Украине

Военные действия на Украине изменили жизнь не только людей, но и животных. Хищные большие подорлики, миграция которых обычно проходила через территорию Украины, изменили траекторию полетов из-за боевых действий. Они облетают районы, затронутые конфликтом, передает РБК со ссылкой на исследование британских ученых.

Большой подорлик гнездится в лесостепях Евразии от юга Финляндии до Приморья. Самая большая популяция насчитывается в Белоруссии. Птицы внесены в Красную книгу России.

Орнитологи изучили миграционные маршруты хищников с помощью GPS-трекеров. Оказалось, что после начала боевых действий перелет птиц с зимовки в Греции и Восточной Африке в Белоруссию увеличился на 85 км или 55 часов.

До начала конфликта 90% птиц останавливались на Украине, после — только 32%, а некоторые вообще облетали территорию страны.

Ученые отмечают, что птицы сильно вымотаны после увеличившегося перелета, они испытывают сильный стресс. Это может отрицательно сказаться на их размножении.