ВСУ перебросили солдат с херсонского на другое направление

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов привел данные о переброске украинских военнослужащих с херсонского на другое направление.

О переброске рассказали жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Снигиревского муниципального округа Херсонской области, сообщил Барбашов ТАСС. По мнению депутата, такое положение дел может указывать на отсутствие тыловых резервов у ВСУ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выразил мнение, что армия России может выйти в тыл украинских войск в Харьковской области. Бойцы армии России расширили зону боевых действий.