Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акции кикшеринговой компании Whoosh падают на фоне сообщений о том, что совет директоров сервиса рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Вернуться к вопросу о возможности выплаты дивидендов совет директоров планирует не ранее четвертого квартала 2024 года. Окончательное решение за акционерами, их собрание состоится 28 июня.

Выплата дивидендов в Whoosh привязана к чистой прибыли и отношению чистого долга к EBITDA, отмечает Forbes.