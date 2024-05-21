Только с начала года 110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО

Обеспечение воинских подразделений на территории проведения специальной военной операции всем необходимым остается приоритетной задачей Правительства Новосибирской области. Вести комплексную работу по всем направлениям оказания гуманитарной помощи поручил Губернатор Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, с начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений.

Помощь участникам специальной военной операции оказывают неравнодушные жители региона, общественные организации, предприниматели, органы власти. Гуманитарный груз формируется на основании заявок от бойцов Новосибирской области и содержит различные категории товаров. Так, за период с 1 января по 13 мая 2024 года в Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области было отправлено более 700 тонн продуктов питания и воды, средства гигиены, медикаменты, бельё. Особую важность также имеет специализированная техника и оборудование: с начала года подразделения получили спутниковые тарелки, дроны, приборы ночного видения, рации, маскировочные сети, дизельные генераторы, печи и т.д. Для новосибирских подразделений отправлено более 140 автомобилей высокой проходимости, квадроциклы с прицепом, мотоциклы, снегоболотоход, багги.

Председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Ирина Фёдорова рассказала, каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация «Интеграция», а все финансовые вопросы берет на себя Правительство региона.

«Обычные люди, инициативные группы, общественные организации, районные администрации – по заявкам бойцов гуманитарная помощь собирается по всей территории Новосибирской области. Все посылки мы комплектуем в Новосибирске, формируем, распределяем груз в зависимости от потребности того или иного подразделения, сопровождаем машины с грузом вплоть до его получения. Благодаря Правительству Новосибирской области решаются все финансовые вопросы – оплачиваются все трудозатратные работы, предоставляются склады на нашей и на принимающей территории, обеспечиваются все упаковочные, транспортные расходы и многие другие», – рассказала Ирина Фёдорова.

В процессе формирования и доставки гуманитарного груза решаются еще множество задач, но главное – всё необходимое бесперебойно поступает на передовую.