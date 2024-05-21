На Wildberries начали продавать автомобили Lada

"АвтоВАЗ" со своей продукцией вышел на маркетплейс Wildberries. Пока машины можно будет купить только в Волгоградской области – здесь продавцом выступит официальный дилер Lada.

"Купить автомобиль на Wildberries можно буквально в один клик. На этапе покупки клиент видит финальную стоимость автомобиля. Покупка осуществляется по предварительной оплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После завершения оплаты с клиентом свяжется представитель дилерского центра, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию. Клиенту останется только оформить договор купли-продажи при получении автомобиля", - объяснили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

На машины, купленные на маркетплейсе, будет распространяться стандартная гарантия от производителя. В компании пообещали расширить географию продаж на Wildberries.

"В наших планах – присутствие в городах-миллионниках и разработка специальных условий для приобретения автомобилей Lada на Wildberries", - отметил вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

"Индустрия e-commerce быстро развивается, и вместе с ней меняются паттерны и предпочтения потребителей. Они уже привыкли выбирать в интернете одежду, обувь, смартфоны, товары для дома, автотовары и запчасти и не только. Прямо сейчас формируется новый тренд — покупатели готовы приобретать автомобили в привычной для них онлайн-среде", - заявила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.