135 новых объектов водоснабжения будет построено в Новосибирской области

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, до 2026 года планируется строительство 135 объектов водоснабжения и водоотведения.

«За счет средств областного бюджета продолжается строительство и реконструкция новых объектов водоснабжения в городах и селах области. В этом году запланировано строительство и реконструкция 25 водозаборных скважин, 42 объектов водопроводных сетей, также начнется строительство масштабных комплексов в г. Барабинске, Чанах, Каргате», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, всего до 2026 года планируется построить 135 объектов водоснабжения и водоотведения, также средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации по 55 объектам водоснабжения.

В рамках программных мероприятий в текущем году завершится строительство масштабных объектов водоснабжения в р.п. Коченево и р.п. Ордынское, комплекса сооружений водоснабжения в с. Кыштовка и насосной станции и системы бытового водоснабжения в с. Марусино.

Среди наиболее масштабных объектов, которые планируется начать в 2024 году: строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске, строительство группового водозабора и станций водоподготовки в городе Каргат, реконструкция водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны, а также реконструкция водозабора и строительство напорного водовода до насосно-фильтровальной станции НФС п. Новояркуль Чановского района, реконструкция водозаборной скважины и водопроводной сети в с. Старая Преображенка Чановского района, строительство сетей водоснабжения восточной части с. Новолуговое Новосибирского района, реконструкция водопроводных сетей в п. Пятилетка Черепановского района, водопроводных сетей в р.п. Дорогино Черепановского района, реконструкция системы водоснабжения в с. Меньшиково Венгеровского района.

В городах региона также будут проводится работы: строительство водопровода по ул. Сигнальная в г. Оби, реконструкция участка левого магистрального водовода в г. Искитим, строительство водопровода по ул. Балластная в Ленинском районе г. Новосибирска.