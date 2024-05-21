Югорчанку посадили в тюрьму в Таиланде из-за отказа разуться перед входом в магазин

В Таиланде посадили в тюрьму жительницу ХМАО, которая не оставила свою обувь на входе в магазин, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, туристка посетила один из небольших частных магазинов. На входе в заведение висела табличка – перечеркнутый шлепанец.

Этот знак означает, что при входе следует разуться, поскольку обувь в традициях тайцев считается источником негативной энергии. Югорчанка разуваться отказалась, поскольку побоялась, что ее обувь украдут. Продавец магазина сделал ей замечание. Она его проигнорировала, тогда ее попросили покинуть магазин, но женщина устроила скандал.

Ее арестовала тайская полиция. Югорчанке назначили наказание в виде месяца лишения свободы в тайской тюрьме.