На систему ПВО для Украины собран €1 млрд

В Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, на усиление системы противовоздушной обороны Украины собран €1 млрд.

"Чтобы защитить Украину от ракетного и беспилотного обстрела, ей срочно требуется больше средств противовоздушной обороны. Вот почему я начала глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны вместе с министром обороны Писториусом", - цитирует Бербок пресс-служба МИД Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины.

"Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать", - сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. ФРГ может поставить Британии крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет.