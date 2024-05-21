Свердловский гарнизон полиции посетила делегация из Москвы

Делегация ВНИИ МВД России посетила с рабочим визитом свердловский гарнизон полиции. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, среди почетных гостей были заместитель начальника ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, профессор Сергей Невский и его коллега, кандидат юридических наук Роман Черкасов.

Основной целью служебной командировки представителей Всероссийского научно-исследовательского института является изучение вопросов, связанных с общественным мнением о работе органов внутренних дел региона.

"Специалисты ВНИИ намерены получить свежий срез данных о состоянии дел по обеспечению законных прав граждан, а также проанализировать итоги опроса населения на эту тему. Гости из Москвы уже встретились с начальником Главка генерал-лейтенантом Александром Мешковым, министром общественной безопасности области Александром Кудрявцевым, первым заместителем губернатора Азатом Салиховым, рядом руководителей подразделений ГУ МВД области и других силовых ведомств, общественниками. Они также планируют посетить УрЮИ МВД РФ, встретиться с уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой, заместителем ОНК региона Ашурбеком Манасовым, председателем общественной палаты Александром Левиным и журналистами", - отметил полковник Горелых.