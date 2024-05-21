Голосование у Володина по цифровизации школы подкрутили?

Результаты опроса о цифровизации школы, который запустил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, были оперативно подкручены. Об этом заявила правозащитник по вопросам прав семьи и детей Инна Гориславцева.

Как сообщалось, утром 20 мая Володин спросил россиян, не считают ли они цифровизацию школы чрезмерной. С самого начала установились ожидаемые цифры - 85% проголосовавших считают цифровизацию школы чрезмерной. Они держались до 10 часов утра. К тому времени проголосовавших было уже более 50 тыс. Однако потом все резко начало меняться. Правозащитник приводит данные:

В 10.03 стало 77% против 16%.

В 10.07 - 76/19.

В 10.09 - 75/20.

В 10.12 - 74/21.

В 10.13 - 73/22.

В 10.18 - 71/24.

В 10.21 - 70/25.

В 10.25 - 69/27.

В 10.29 - 68/28.

В 10.33 - 67/29.

В 10.41 - 66/29.

В 10.46 - 63/29.

В 10.52 - 62/29.

То есть менее чем за час, когда проголосовавших стало более 100 тыс., результаты очень сильно изменились в сторону довольных цифровизацией. После этого вмешательства результаты снова стали изменяться очень плавно.

"Верите, что в 10.00 резко очухались все, кому НРАВИТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ШКОЛЕ, и ломанулись в канал к Володину голосовать, что все норм, так и должно быть?" - вопрошает Гориславцева, которая призвала писать по этому поводу Володину через сайт Госдумы.

По ее мнению, статистика накруток в телегам-канале Володина убедительно показывает, как включается механизм организации "нужного" голосования в электронном формате. А "цифровизаторы" бьются за себя и за свое право определять наши жизни.

С точки зрения теории вероятностей такое резкое изменение результатов в столь короткий промежуток времени является практически невозможным. Изменение результатов при подсчете голосов возможны в том случае, когда привозятся бюллетени из разных регионов, где разные электоральные настроения. При голосовании же по интернету, когда результаты одновременно приходят отовсюду, это может быть достигнуто только массовым подключением ботов.

"К Володину высадился Кравцов и Шадаев. Одним махом сделали хороший процент... Володин - третий человек в стране, и КТО-ТО, не будем показывать пальцем на их жирную цифровую задницу, пытается подделать результаты опроса высшего должностного лица", - написала председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих.

Сейчас у Володина значится более 250 тыс. голосов, а цифровизацией недовольны только 57%. Довольных же 35%.