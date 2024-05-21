Голосование у Володина по цифровизации школы подкрутили?

21 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Образование В России
Фото: Ростелеком

Голосование у Володина по цифровизации школы подкрутили?

Результаты опроса о цифровизации школы, который запустил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, были оперативно подкручены. Об этом заявила правозащитник по вопросам прав семьи и детей Инна Гориславцева.
Читайте также:

Как сообщалось, утром 20 мая Володин спросил россиян, не считают ли они цифровизацию школы чрезмерной. С самого начала установились ожидаемые цифры - 85% проголосовавших считают цифровизацию школы чрезмерной. Они держались до 10 часов утра. К тому времени проголосовавших было уже более 50 тыс. Однако потом все резко начало меняться. Правозащитник приводит данные:

В 10.03 стало 77% против 16%.
В 10.07 - 76/19.
В 10.09 - 75/20.
В 10.12 - 74/21.
В 10.13 - 73/22.
В 10.18 - 71/24.
В 10.21 - 70/25.
В 10.25 - 69/27.
В 10.29 - 68/28.
В 10.33 - 67/29.
В 10.41 - 66/29.
В 10.46 - 63/29.
В 10.52 - 62/29.

То есть менее чем за час, когда проголосовавших стало более 100 тыс., результаты очень сильно изменились в сторону довольных цифровизацией. После этого вмешательства результаты снова стали изменяться очень плавно.

"Верите, что в 10.00 резко очухались все, кому НРАВИТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ШКОЛЕ, и ломанулись в канал к Володину голосовать, что все норм, так и должно быть?" - вопрошает Гориславцева, которая призвала писать по этому поводу Володину через сайт Госдумы.

По ее мнению, статистика накруток в телегам-канале Володина убедительно показывает, как включается механизм организации "нужного" голосования в электронном формате. А "цифровизаторы" бьются за себя и за свое право определять наши жизни.

С точки зрения теории вероятностей такое резкое изменение результатов в столь короткий промежуток времени является практически невозможным. Изменение результатов при подсчете голосов возможны в том случае, когда привозятся бюллетени из разных регионов, где разные электоральные настроения. При голосовании же по интернету, когда результаты одновременно приходят отовсюду, это может быть достигнуто только массовым подключением ботов.

"К Володину высадился Кравцов и Шадаев. Одним махом сделали хороший процент... Володин - третий человек в стране, и КТО-ТО, не будем показывать пальцем на их жирную цифровую задницу, пытается подделать результаты опроса высшего должностного лица", - написала председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих.

Сейчас у Володина значится более 250 тыс. голосов, а цифровизацией недовольны только 57%. Довольных же 35%.

Теги: цифровизация, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети