21 Мая 2024
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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Суд арестовал автомобили и мотоцикл, оформленные на родственников Тимура Иванова

Суд арестовал автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. РИА Новости отмечает, что оба эти автомобиля были указаны в декларации Иванова о доходах за 2019 год. При этом обе машины в 2023 году перешли экс-супруге Иванова Светлане Маниович-Захаровой. В апреле этого года, по данным издания, Маниович-Захарова выставила внедорожник на продажу после ДТП.

Сервис Avtoface сообщает, что на обе машины наложены ограничения. Так же как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. Его Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

В начале мая адвокат Иванова сообщил, что СК инициировал арест имущества близких и родителей его подзащитного. "Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей. По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали", - сообщил ТАСС адвокат Мурад Мусаев. Он обратил внимание на то, что квартира в Чистом переулке в Москве и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере (более 1,1 млрд руб. в денежном эквиваленте). Заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово", на время следствия он отстранен от должности.

Теги: арест, тимур иванов, имущество


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