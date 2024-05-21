Зеленский кричит на генералов из-за положения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не всегда бывает учтив со своими генералами. Иногда президент срывается на крик.

Зеленский, возможно, почувствовал, что ему не рассказывают всей правды о положении ВСУ, о чем он кричит своим генералам, приводит РИА Новости рассказ журналу Economist украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Ранее украинцы резко уменьшили за последний год пожертвования на оружие и обмундирование для боевиков Зеленского. Об этом на местном телевидении заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк.

"Это большая проблема. Есть проблемы и с бизнесами, которые помогали – спали донаты очень сильно за последний год. Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же", – рассказала она.