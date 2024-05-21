"Атомстройкомплекс" провел исследование перед созданием парка в Краснолесье

В Екатеринбурге провели предпроектное исследование, чтобы создать парк, отвечающий интересам жителей Краснолесья.

По генплану развития города в Краснолесье до 2027 года должен появиться новый парк – соответствующий проект планировки подписал в этом месяце мэр Алексей Орлов. Ранее реализацию проекта откладывали на протяжении нескольких лет из-за беспокойства жителей, однако в прошлом году Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию Екатеринбурга утвердить проект планировки.

Реализовывать проект будет один из крупнейших девелоперов столицы Урала – компания "Атомстройкомплекс".

"Работа с зелеными зонами и рекреациями традиционно привлекает большое внимание горожан. На протяжении нескольких лет мы изучали мнения и пожелания жителей о том, что должно появиться на этой зеленой территории, и провели комплексное предпроектное исследование. Мы изучили все существующие тропы, стихийно сформированные при участии активных жителей района детские площадки, площадки для занятий спортом, малые архитектурные формы, составили их перечень и описание. И обязательно учтем в концепции благоустройства, как не просто сохранить, а улучшить эти площадки, реализовать дополнительные возможности, которых сейчас нет на территории квартала. Когда к 2027 году работы по благоустройству будут завершены, зеленая зона получит статус общедоступного парка, которого у нее нет сейчас – это защитит ее от застройки", - рассказал директор по управлению проектами "Атомстройкомплекса" Дмитрий Фарафонов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, исследование показало, что функциональные зоны на участке сформировались в соответствии с характером растительности. Так, зона произрастания берез хорошо просматривается, здесь формируются площадки для размеренного, немассового отдыха. Сосновые зоны отличаются наличием свободных пространств, полян – здесь стихийно формируются площадки для массовых видов отдыха. В густой кустарниковой зоне формируются прогулочные тропы.

Несмотря на отсутствие статуса рекреационного пространства, в зеленой зоне 7-го квартала присутствуют малые архитектурные формы и тематические площадки – детская, спортивная, зафиксированы стихийные площадки для пикников, выгула собак, есть арт-объекты. В планах девелопера – дополнить существующие зоны новыми площадками, потребность в которых уже высказывали и еще выскажут в ходе публичных обсуждений жители микрорайона. В ближайшее время застройщик рассчитывает представить горожанам концепцию на обсуждение и начать сбор комментариев и пожеланий.

Помимо современного парка площадью 16 га на территории 7-го квартала Академического района (микрорайона Краснолесье) предусмотрено строительство образовательного центра, включающего школу на 1 тысячу 500 мест и детский сад на 350 мест, помещения под детскую художественную школу им. Корзухина, жилые кварталы со стороны улицы Краснолесье и Вонсовского, а также паркинги, коммерческие помещения под размещение кафе, магазинов и предприятий сферы услуг.