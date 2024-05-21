В Иране началась церемония прощания с погибшим президентом Раиси

В городе Тебриз на севере Ирана проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе президентского вертолета.

Проститься с президентом страны Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Ирана и еще шестью людьми, находившимися в момент крушения на борту Ми-171, пришли несколько десятков тысяч человек.

Сообщается, что тело Раиси сегодня перевезут в город Кума, завтра – в Тегеран, а 23 мая – в Бридженд, земле его предадут в родном для погибшего президента городе Мешхеде.

Пока не известно, приедут ли на церемонию прощания главы каких-либо государств.