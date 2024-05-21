21 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Как к собакам? В Госдуме предложили давать школьникам скидки на еду за пятерки

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов предложил давать школьникам скидки на еду за отличные оценки. По его мнению, это подстегнет детей бедняков учиться лучше.

Механизм и размер скидки будет продуман дополнительно, пообещал Колунов. Также, по его словам, некоторые его коллеги обсуждают и введение штрафов за плохие оценки. Но для начала лучше не наказывать детей, а поощрять. Кто будет оплачивать скидку, пока неясно.

Сейчас учеников младших классов раз в день кормят бесплатно. А двухразовое бесплатное питание предоставляется льготным категориям детей вне зависимости от их возраста. Остальные дети должны купить себе обед.

Сообщается, что некоторые школы уже внедряют систему поощрения учеников за счет питания.

Характерно, что эта затея не обсуждается с моральной точки зрения. А она фактически предлагает разделение детей уже в школе по их умственным и другим способностям, вынуждая "платить за отставание". К тому же вводит рыночный критерий в детский коллектив, причем в том, что является естественной потребностью человека, - в еде.

Родительский комитет Нижегородской области назвал это "рефлексом Павлова", напоминая об опытах русского физиолога Ивана Павлова на собаках.

Детский психолог Ольга Усанова заявила ОСН, что она шокирована таким отношением к детям. Как можно еду превращать в фактор мотивации к лучшей успеваемости? Это будет толкать бедных родителей давить на детей, чтобы они получали одни пятерки ради скидки.

"Выплата ребятишкам "премий" в виде еды — это что-то, что просто не укладывается у меня в голове", - возмутилась она.

Теги: скидки, дети, школа, еда


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