21 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Свердловского родительского комитета не увидела политики в "Движении первых"

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая не считает, что организация "Движение первых" имеет отношение к политике.

Российское движение детей и молодежи было образовано по распоряжению Владимира Путина в 2022 году. Деятельность "Движения первых" направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Как рассказала Людмила Золотницкая на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, встречаются случаи, когда родители выступают против того, чтобы их дети состояли в этом движении. По ее словам, причины бывают самые разные: одни не дают согласия на использование цифровых технологий, других не устраивает питание, которое дают детям, а у третьих свои представления о воспитании.

"Насколько нужно стоять на своем – это дело каждого. Но я предлагаю все-таки изучить вопрос, зайти на сайт, посмотреть на те мероприятия, которые реализуются", - отметила Золотницкая.

Она добавила, что многих пугает политическая составляющая.

"Раньше, в советское время, все было подчинено партийной идее. Я не считаю, что это плохо, но, тем не менее, некоторых это пугает. Здесь я сейчас не вижу никакой политической составляющей", - заявила глава Свердловского родительского комитета.

Как пояснила председатель совета регионального отделения "Движения первых" Свердловской области Ирина Грибан, чтобы вступить в движение, детям до 14 лет необходимо согласие родителей – это обязательное условие.

"Пока еще не все родители увидели и узнали, насколько это масштабно, интересно и круто. Мы будем в этом плане дальше работать", - отметила Грибан.

Ранее сообщалось, что экс-главе свердловского отделения "Движения первых" Наталье Ермаченко вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ее заподозрили в махинациях с деньгами, выделенными по нацпроекту "Образование".

Теги: Движение первых, политика, дети, родители


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