21 Мая 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Минстроя РФ

В Тюменской области уровень воды в Иртыше снизился ниже критической отметки

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области впервые с 20 апреля опустился ниже критической отметки, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

За сутки уровень воды снизился на семь сантиметров и составил 847 сантиметров. Критическая отметка для Ишима в этом районе составляет 850 сантиметров. Уровень воды снижается на всех гидропостах в регионе. В Ильинке снизился на два сантиметра, Викулово - на шесть, в Абатском - на два.

Добавим, что в Абатском районе Тюменской области демонтируют временную дамбу вдоль федеральной дороги Тюмень - Омск

Решение принято в связи с понижением уровня воды в реке Ишим. Абатские дорожники приступили к работам.

Глава Абатского района Игорь Васильев отметил заслуги тех, кто помог спасти федеральную трассу от паводка.

"Благодаря стойкости и мужеству дорожников, сотрудников МЧС, строивших дамбу, труду абатских волонтеров и студентов учебных заведений, наполнивших грунтом сотни тысяч мешков, удалось выполнить важную государственную задачу - в условиях исторического паводка обеспечить функционирование автомагистрали, соединяющей восток и запад России", - заявил он.

Растет уровень воды в реке Иртыш. В районе Тобольска рост составил девять сантиметров, у сел Уват и Демьянское - шесть сантиметров. Река Тобол продолжает расти у села Иевлево - девять сантиметров за сутки, у Коркино - шесть сантиметров.

Теги: Ишим, паводок, уровень воды


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