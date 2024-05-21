21 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: Важно, чтобы налоговый и бюджетный пакеты были комплексным решением

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложениями на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Задача участников заседания заключалась в обсуждении предложений по донастройке налоговой системы в рамках поручений Президента РФ. Модератором был глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Андрей Макаров на ПМЭФ(2022)|Фото: forumspb.com

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, открывая дискуссию, отметил, что основная цель предстоящих изменений налоговой системы – снижение неравенства как между гражданами, так и между регионами.

«Справедливая налоговая система должна быть сбалансированной, а также обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сфере. Ее цель — сокращение неравенства, как в обществе, так и между регионами, и их социально-экономическое развитие», - заявил Антон Силуанов.

Антон Силуанов(2019)|Фото:Накануне.RU

Глава Южного Урала Алексей Текслер, выступая на заседании совета как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», подчеркнул, что в работе над налоговыми новациями необходимо обеспечить не только необходимые бюджетные эффекты по доходам, но и продолжить формирование справедливой налоговой системы в части распределения бюджетных эффектов для людей, а также фискального стимулирования экономики и других сфер жизни.

Алексей Текслер высказал в этой связи ряд предложений, в частности, по разработке механизмов перераспределения доходов между регионами.

«Прямое линейное увеличение ставок налогов приведет к увеличению разрыва в доходах регионов, значит, будет только нарастать дифференциация. Напомню, у нас с вами есть четкая задача по снижению количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Есть задача выравнивания регионов по их возможностям, обеспечивая, таким образом, равные возможностей для людей», - пояснил он.

Еще один акцент губернатор Челябинской области сделал на важности обеспечения стабильности работы налоговой системы. «Регионы, муниципалитеты должны четко понимать свои возможности, чтобы безусловно выполнять свои обязательства причем на долгосрочный период», - добавил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Андрей Макаров также считает, что «налоговая система должна быть стабильной. С тем, чтобы ее основные параметры не менялись предстоящие несколько годы.

С этим постулатом ранее выступали и представители бизнеса. Так, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин отмечал: «Важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на 5 лет. В настоящий момент, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней».

Еще один момент, на котором остановился Алексей Текслер, касался формирования стимулирующей роли налоговой системы. «Нужно думать над дальнейшей настройкой инвествычетов по налогу на прибыль, чтобы те, кто инвестируют, развивают нашу страну и регионы, были мотивированы продолжать развитие в части технологического суверенитета в первую очередь», - уточнил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер считает важной задачу по увязке начисления НДФЛ с донастройкой налога с вычетами для дополнительной поддержки семей с детьми, граждан, заботящихся о своем здоровье, активно занимающихся спортом.

И, конечно, как губернатор, глава Южного Урала акцентировал внимание участников заседания на необходимости при донастройке налоговой системы учитывать задачу по выполнению социальных обязательств и ускоренному развитию регионов.

(2006)|Фото: Накануне.ru

«Для этого мы должны четко увязать налоговый пакет с бюджетным пакетом, чтобы люди на местах могли увидеть практический эффект от наших действий. Важно, чтобы налоговый и бюджетный пакеты были комплексным решением. Это касается и вопросов, над которыми мы работаем совместно, в части списания 2/3 бюджетных кредитов регионов и направления высвободившихся средств на задачи развития регионов», - отметил Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, силуанов, налоговая система, донастройка налогов, ylak? комитет госдумы


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