В Москве из-за Пономарева* "пришли" к бывшему помощнику Рашкина

Следователи нагрянули с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина Николаю Степанову.

Это случилось из-за расследования уголовного дела Ильи Пономарева*, в связях с которым подозревают Степанова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Степанов был проректором Московского авиационного института по молодежной политике, после работал заместителем главы управы столичного района Сокол, а затем стал помощником Рашкина.

* признан в РФ иноагентом