ЕС начнет переговоры о присоединении Украины и Молдавии

В день проведения саммита Евросовета, 25 июня, могут начаться переговоры о приеме в Евросоюз (ЕС) Украины и Молдавии.

Об этом сообщило со ссылкой на пятерых дипломатов издание Politico.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил комплексный план реформ Украины на ближайшие четыре года. Его выполнение позволит получить Украине €50 млрд и приблизит страну к вступлению в ЕС. Деньги Украине дадут при условии поддержания и уважения демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантированное уважение прав человека. Также поддержка будет зависеть от эффективности борьбы с коррупцией (в частности, на высшем уровне) и отмыванием денег.