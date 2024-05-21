Шенгенские визы подорожают с июня

Оформление шенгенской визы станет дороже. Министерство иностранных дел Словении предупредило, что с 11 июня сбор на краткосрочную шенгенскую визу (тип С) во всем мире вырастет на 12%. Таким образом, для взрослого человека из третьих стран стоимость составит 90 евро, для детей 6-12 лет – 45 евро, передает Ассоциация туроператоров России. Власти Словении ссылаются на решение Европейской комиссии.

О планах ЕК повысить сборы за оформление шенгенских виз стало известно еще в феврале этого года, но тогда не назывался размер повышения. Вообще Еврокомиссия пересматривает тарифы на визы раз в три года.

В 2022 году Россия входила в топ-5 стран, граждане которых обращаются за оформлением шенгенской визы. В 2023 году число подавших документы на визу снизилось, но не в разы – было выдано почти 449 тыс. шенгенских виз. В 10% случаев в визе было отказано.