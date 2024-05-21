В Пермском крае произошло жесткое ДТП с участием фур и бензовоза

В Пермском крае произошло жесткое ДТП на объездной дороге Пермь - Краснокамск. Столкнулись фуры и бензовоз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД региона, ДТП произошло 20 мая, около 20.00 в Краснокамском районе.

По дороге подъезда к Перми от М-7 "Волга" в сторону Нытвы ехал "МАЗ-Купава". По предварительным данным, на 465-м километре трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Mercedes, который от удара отбросило на ограждение справа. "МАЗ-Купава" въехал в бензобак КамАЗа.

После столкновение автомобилей произошел пожар. Пострадавших нет, однако автомобили сильно обгорели.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.