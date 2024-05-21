МАГАТЭ хочет больше знать о ядерной программе Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет узнать больше информации о ядерной программе Ирана и получить ответы на свои вопросы. Причем сделать это агентство хочет до сессии совета управляющих, который состоится в июне.

"Мы продолжаем работу на техническом уровне, и я надеюсь, что нам удастся добиться каких-то конкретных результатов", - сказал РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси 6-7 мая работал в Иране – провел переговоры с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.