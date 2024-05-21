В Белгородской области дрон-камикадзе убил женщину

Дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородской области. В машине находились водитель и три пассажира.

Одна из пассажирок скончалась на месте от полученных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ⠀

"Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков.