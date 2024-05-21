На Украине резко упали пожертвования на боевиков

Украинцы резко уменьшили за последний год пожертвования на оружие и обмундирование для боевиков Зеленского. Об этом на местном телевидении заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк.

"Это большая проблема. Есть проблемы и с бизнесами, которые помогали – спали донаты очень сильно за последний год. Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же", – рассказала она.

Еще летом 2023 года The New York Times писала, что пожертвования падают. По данным волонтеров, сбор средств в интернете перестал давать эффект в начале 2023 года. Их все труднее было собирать. Видимо, сейчас суммы упали еще больше. Боевики сетуют, что люди все меньше их поддерживают, а иногда им самим приходится собирать деньги какими-то обходными путями, например продавая обломки сбитых беспилотников. По данным агентства Postmen, еще весной 2023 года пожертвования на боевиков сократились вдвое по сравнению с 2022 годом.

Прошедшей зимой экономист Алексей Кущ спрогнозировал, что общество может перейти в оппозицию к государству, особенно если будет принят закон об ужесточении мобилизации. И режим уже не компенсирует это никакой идеологической накачкой и репрессивным аппаратом.

"Некоторые военные деятели продолжают относиться к людям как к математическому биоресурсу, забывая, что знак бесконечности не применяется к демографическим показателям", - сказал он о военном командовании действующего режима.

Прогноз Куща в целом подтверждается. Несмотря на репрессии, украинцы пытаются любыми способами покинуть территорию Украины. В сети все чаще распространяются призывы официально становиться уклонистом, получая тюремный срок, потому что из тюрьмы можно выйти, а из армии Зеленского - или калекой, или в могилу.

Недавно пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко признал, что на Украине сформировалось масштабное неприятие армии боевиков. И он не понимает, как это произошло.