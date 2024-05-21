Конституционный суд России попросили разобраться с учительскими зарплатами

Конституционный суд России рассмотрит жалобу учительницы, недовольной своей зарплатой.

Елена Харюшева из Архангельской области считает, что ставка в ее зарплате была ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поскольку такая зарплата противоречит "майским указам", работодатель "дотягивал" выплаты учительнице с помощью дополнительных работ (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом). Но учительница не согласна: она считает, что размером в МРОТ или выше должна быть сама ставка, а дополнительные работы должны идти в плюс к этой сумме.

Трудовой кодекс не дает четких указаний - включаются ли доплаты для педагогических работников в состав зарплаты для целей ее сравнения с МРОТ или должны выплачиваться сверх этого минимального размера, пишут "Ведомости". Учительница просит Конституционный суд внести ясность, тем более, что она уже далеко не первая, кто сталкивается с этой проблемой.