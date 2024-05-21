Технику, на которого наехал самолет в аэропорту Екатеринбурга, могут ампутировать ногу

Пострадавшему технику, на которого в аэропорту Екатеринбурга наехал самолет, собираются ампутировать ногу. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

По данным канала, выпускающий техник получил перелом обеих ног. По информации его коллег, "доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится". В пресс-службе 36-й городской больницы Екатеринбурга, куда экстренно госпитализировали мужчину, сообщили, что пациент в тяжелом состоянии и находится на операции.

Росавиация квалифицировала инцидент как чрезвычайное происшествие и приступила к расследованию. Экипаж, наехавший на техника, отстранен от полетов.

Инцидент произошел 19 мая в Кольцово. Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний" готовился к рейсу в Бишкек. Вначале все шло по плану, но при начале движения на предварительный старт он совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна.

Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу с переломами. Пассажиры вылетели с опозданием почти на 3,5 часа, так как ждали замены экипажа.