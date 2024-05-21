В МАК назвали причину крушения Ми-8 "АлтайАвиа", когда погибли шестеро

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование крушения в Алтайском крае, вблизи села Тюнгур, вертолета Ми-8 "АлтайАвиа". В опубликованном отчете названы причины трагедии.

Авария произошла днем из-за столкновения хвостовой балки и рулевого винта с железобетонной опорой ЛЭП и падения потом Ми-8 на землю. Среди сопутствующих факторов названы, например, недостаточная осмотрительность командира воздушного судна при выполнении посадки и превышение (наиболее вероятно) ограничений максимальной скорости попутного ветра при висении и развороте.

Днем 27 июля 2023 г. Ми-8, летевший по маршруту Карасук – Тюнгур – Белeха – Тюнгур – Карасук, при заходе на посадку в районе села Тюнгур хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и опрокинулся на правый бок. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 13 пассажиров. Погибли шесть человек.