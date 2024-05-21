Желание МУС арестовать Нетаньяху раскололо Францию и США

Решение генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться ордеров на арест руководителей Израиля и движения ХАМАС раскалывает западных союзников Тель-Авива. Во Франции решение МУС поддержат, а президент США уже раскритиковал Международный уголовный суд. При этом Франция юрисдикцию МУС признает, а США – нет.

"Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, опубликованное после появления новостей про МУС. В заявлении также указано, что "Париж в течение многих месяцев предупреждал о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права и в частности, о неприемлемом уровне жертв среди гражданского населения в секторе Газа и отсутствии гуманитарного доступа".

Администрация же Байдена решительно осудила действия МУС, заявив, что суд ставит в равное положение террористическую организацию и главного союзника США на Ближнем Востоке. Президент США назвал действия МУС "возмутительными".

"Позвольте мне внести ясность. Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет равенства. <…> Очевидно, что Израиль хочет сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту гражданского населения. Происходящее не является геноцидом", - заявил Байден.

Москва же оказалась в сложном положении: с одной стороны, насколько можно судить, ее позиция более или менее совпадает с доводами Международного уголовного суда, с другой – российские власти конфликтуют с МУС, поскольку ранее тот выдал ордер на арест Владимира Путина. Поэтому комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой просто полон сарказма по поводу Байдена: "Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры - визитная карточка англосаксов".

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует выдачи ордера на арест лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операцией в секторе Газа.

Также Хан собирается добиваться ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также нескольких высокопоставленных лидеров ХАМАС - Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Мохаммед Дейф) и Исмаила Ханию.

Требование прокурора рассмотрит коллегия судей МУС.