Павильоны выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге заполнены более чем на 90%

В Екатеринбурге продолжается подготовка к международной промышленной выставке "Иннопром-2024". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, площади, которые займут участники, уже практически заполнены.

"В этом году выставка "Иннопром" впервые за всю свою историю занимает все четыре выставочных павильона МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Сейчас они заполнены более чем на 90%", - отметила директор выставки Юлия Лопарева.

По ее словам, в первом павильоне будут представлены стенды компаний-лидеров в таких отраслях, как машиностроение, технологии для энергетики, финансовый сектор для промышленности и других. Центром притяжения во втором павильоне станет стенд Минпромторга РФ, там же будут представлены предприятия по таким направлениям, как металлообработка, промышленные IT, индустриальная автоматизация, новые материалы и другие.

В третьем павильоне ключевым станет стенд Свердловской области, также здесь будут представлены региональные экспозиции. А в четвертом павильоне главной станет национальная экспозиция Объединенных Арабских Эмиратов. Там же будут размещены коллективные экспозиции таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Также будут представлены компании из Китая, Турции, Ирана, Египта, Пакистана и других государств.

Напомним, выставка "Иннопром-2024" пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля. На этот раз страной-партнером выступят ОАЭ. Регистрация для участия в выставке началась на минувшей неделе и продлится до 1 июля.