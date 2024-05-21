21 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Павильоны выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге заполнены более чем на 90%

В Екатеринбурге продолжается подготовка к международной промышленной выставке "Иннопром-2024". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, площади, которые займут участники, уже практически заполнены.

"В этом году выставка "Иннопром" впервые за всю свою историю занимает все четыре выставочных павильона МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Сейчас они заполнены более чем на 90%", - отметила директор выставки Юлия Лопарева.

По ее словам, в первом павильоне будут представлены стенды компаний-лидеров в таких отраслях, как машиностроение, технологии для энергетики, финансовый сектор для промышленности и других. Центром притяжения во втором павильоне станет стенд Минпромторга РФ, там же будут представлены предприятия по таким направлениям, как металлообработка, промышленные IT, индустриальная автоматизация, новые материалы и другие.

(2023)|Фото: Накануне.RU

В третьем павильоне ключевым станет стенд Свердловской области, также здесь будут представлены региональные экспозиции. А в четвертом павильоне главной станет национальная экспозиция Объединенных Арабских Эмиратов. Там же будут размещены коллективные экспозиции таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Также будут представлены компании из Китая, Турции, Ирана, Египта, Пакистана и других государств.

Напомним, выставка "Иннопром-2024" пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля. На этот раз страной-партнером выступят ОАЭ. Регистрация для участия в выставке началась на минувшей неделе и продлится до 1 июля.

Теги: Иннопром, выставка, павильоны, участники


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