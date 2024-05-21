21 Мая 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье главу поселения осудили за превышение полномочий

В Осинском районе Пермского края бывшую главу Горского сельского поселения Светлану Карташову признали виновной в превышении должностных полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, 24 августа 2015 года чиновница поставила свою подпись и печать в акте осмотра объектов капитального строительства. При этом, никакого осмотра объектов не было. В результате в эксплуатацию ввели недостроенные объекты.

30 декабря 2015 года между администрацией сельского поселения, в лице подсудимой, и представителями коммерческой организацией города Перми был незаконно заключен договор купли-продажи земельного участка на территории Осинского района Пермского края без проведения торгов и по заниженной стоимости.

"Преступные действия подсудимой повлекли существенное нарушение прав и интересов граждан и организаций, лишившихся права на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность, кроме того причинен ущерб муниципальному образованию в виде незаконного отчуждения земельного участка", - сообщают в ведомстве.

Приговор суда о штрафе в законную силу не вступил.

Теги: штраф, глава поселения, превышение полномочий


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