Глава СПЧ: создание анклавов мигрантов – опасная проблема

Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев полагает, что в России самая опасная проблема в сфере миграции – возникновение анклавов, которые уже появляются в стране.

"Их не создают специально, просто мигранты тянутся друг к другу, предпочитают жить в определенных районах, а кто побогаче, покупают там квартиры", - сказал в интервью "Парламентской газете" Фадеев.

Главная беда, считает Фадеев, состоит тут в том, что в анклавах перестает работать закон, что видно на примерах Франции и Англии.

"Эту проблему можно решить только жесткими методами. Можно, например, квотировать покупку квартир в определенных районах, чтобы мигранты не скапливались по национальному признаку. Но этот вопрос требует обсуждения, важно не нарушить права человека", - сказал Фадеев.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.