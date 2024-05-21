На Украине могут ввести "демографический сбор" для бездетных

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о введении "демографического сбора" на бездетность. При этом облагаться налогом будут не только бездетные граждане, но и семьи с одним или двумя детьми.

Инициатором стал депутат от партии "Слуга народа" (имеет большинство в парламенте) Сергей Гривко. Он предлагает закрепить новую пошлину в Налоговом кодексе.

Законопроект предполагает, что платить будут все граждане Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Исключением станут лица с нарушенной репродуктивной функцией (им придется подтверждать бесплодие один раз в два года), а также инвалиды первой группы. Также от уплаты сбора освобождаются граждане с тремя и более детьми.

Для бездетных налог составит 1,5% от объекта налогообложения. Для семей с одним ребенком – 1%, для тех, у кого двое детей – 0,5%.

Объектом налогообложения станут все денежные доходы за исключением средств, полученных физлицами-предпринимателями, и лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность, а также доходов сотрудников правоохранительных органов и военных.

Напомним, что также и в России время от времени возникают подобные инициативы. Решать проблему снижения рождаемости при помощи введения такого налога предлагал депутат Госдумы РФ от "ЕР" Евгений Федоров. По его мнению, дополнительный налог будет стимулировать российские молодые семьи, которые еще не имеют детей, на принятие положительного решения — завести хотя бы одного ребенка.

Налог на бездетность существовал в СССР как "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с ноября 1941 года и был отменен с 1 января 1992 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству.