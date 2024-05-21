На Свердловской железной дороге сошли с рельс пять грузовых вагонов

На Среднем Урале произошел массовый сход вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось 20 мая на перегоне "Ивдель 2 – Полуночное" Свердловской железной дороги. Там произошел сход с рельс пяти порожних грузовых вагонов без опрокидывания.

Пострадавших в результате происшествия нет. На место схода был направлен восстановительный поезд. Также туда выезжал Серовский транспортный прокурор.

Сейчас по факту случившегося организована проверка. Выясняется причина инцидента.