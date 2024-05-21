Эксперт: Тегеран продолжит "стратегию одиночества"

Директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель полагает, что противоречий между Турцией и Ираном много для улучшения отношений в короткой перспективе.

После гибели президента Эбрахима Раиси Тегеран продолжит заданный им политический курс и будет придерживаться "стратегического одиночества", сообщил в разговоре с РИА Новости Эренель.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной крушения вертолета с президентом Ирана на борту стали плохие метеоусловия. Власти Ирана пока ведут расследование и не называют даже основных версий крушения. Между тем, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что он не в курсе версии о теракте в отношении вертолета президента Раиси.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел республики, несколько чиновников и пилоты, разбился 19 мая недалеко от города Табриз на севере Ирана – рядом с границей с Арменией и Азербайджаном. Раиси похоронят 23 мая.