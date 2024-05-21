В РФ может появиться механизм самозапрета на совершение сделок с недвижимостью

Росреестр поддерживает разработку проекта закона, который бы ввел механизм самозапрета на совершение сделок с недвижимостью.

Об этом сказано в официальном ответе ведомства на запрос члена комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова, который ранее обратился в Росреестр с предложением предусмотреть для граждан возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. Как считает парламентарий, запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет можно будет в любой момент.

В Росреестре указали, что действующим законодательством уже предусмотрены меры, направленные на защиту прав собственников недвижимого имущества от возможных неправомерных действий третьих лиц, "связанных в том числе с отчуждением недвижимого имущества".

Законом установлены правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

"Сейчас мы получили самое главное - поддержку со стороны профильного ведомства. Вместе с представителями Росреестра и экспертным сообществом начинаем писать законопроект", - отметил законодатель, сообщает ТАСС.