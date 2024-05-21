В России могут ввести единые правила начисления зарплаты врачам и учителям

В России могут ввести единые общероссийские правила начисления заработной платы врачам и учителям.

Соответствующий проект закона 21 мая будет внесен в Госдуму фракцией "Справедливая Россия — За правду". Как следует из пояснительной записке, в целях преодоления необоснованной дифференциации кабмин РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Однако до настоящего времени сферы деятельности государственных и муниципальных учреждений, работникам которых будут устанавливаться такие требования, а также размеры оплаты труда указанным категориям не установлены.

Депутаты предлагают обязать правительство утверждать эти требования, а к специалистам, которых они касаются, отнести работников образования, здравоохранения, а также научных организаций. Отмечается, что до сих пор зарплаты врачей, учителей и ученых напрямую зависят от того города или региона, где они работают, сообщают "Известия".

Ранее три четверти врачей в России заявили, что их зарплата до сих пор не достигла уровня, установленного главой государства еще майскими указами 2012 года.