Депутаты предложили обязать органы опеки платить алименты за родителей-должников

В России алименты несовершеннолетним, которые не могут получить их с недобросовестных родителей, предлагают платить органам опеки.

Соответствующий проект закона внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Как следует из пояснительной записке, получателями алиментов являются наиболее финансово уязвимые категории россиян, к которым относятся, в том числе, несовершеннолетние, и нетрудоспособные совершеннолетние дети. По словам депутатов, согласно докладу о результатах деятельности ФССП России в 2022 году, эффективность взыскания алиментных платежей на тот период составила 28,5%.

Из всего объема уголовных дел, заведенных ФССП в 2022 году (59,1 тыс.), более 96% приходится именно на дела в отношении должников, не уплачивающих алименты (56,8 тыс.). Так как любая задержка в получении средств по алиментным обязательствам для многих семей означает невозможность обеспечить себя минимально необходимым.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что если человек оказался безответственным родителем, ситуацию должно подхватить государство, так как нельзя оставлять детей без средств к существованию, сообщают "Известия".